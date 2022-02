Altobelli: “Napoli-Inter, è Lautaro l’attaccante più completo” (Di sabato 12 febbraio 2022) Alessandro Altobelli parla di Napoli-Inter, sfida scudetto che si gioca oggi alle 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Una sfida importantissima per entrambe le formazioni, con il Napoli che punta su Koulibaly titolare, con Lobotka in vantaggio su Anguissa. Mentre l’Inter che deve fare a meno di Bastoni, con Inzaghi che pensa ad una soluzione più offensiva. L’Inter deve cercare quantomeno di non perdere perché dopo la sconfitta con il Milan si trova con un solo punto di vantaggio sui rossoneri e sul Napoli. In realtà i nerazzurri dovrebbero puntare alla vittoria, lo stesso obiettivo che ha il Napoli, ma bisogna fare i conti anche con l’impegno di Champions League contro il Liverpool. Napoli-Inter: ... Leggi su napolipiu (Di sabato 12 febbraio 2022) Alessandroparla di, sfida scudetto che si gioca oggi alle 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Una sfida importantissima per entrambe le formazioni, con ilche punta su Koulibaly titolare, con Lobotka in vantaggio su Anguissa. Mentre l’che deve fare a meno di Bastoni, con Inzaghi che pensa ad una soluzione più offensiva. L’deve cercare quantomeno di non perdere perché dopo la sconfitta con il Milan si trova con un solo punto di vantaggio sui rossoneri e sul. In realtà i nerazzurri dovrebbero puntare alla vittoria, lo stesso obiettivo che ha il, ma bisogna fare i conti anche con l’impegno di Champions League contro il Liverpool.: ...

