Una parola è poca e due so’ troppe

Ci sono momenti nella vita di un uomo – di una donna, di un fluid, d'un Beppe Grillo – che meno si parla, meglio è. Le parole sono pietre che possono rotolare così lontano da finire in testa a qualcuno pure a distanza di secoli: pensate a Gesù Cristo, ok… lui con la chiacchiera gli dava bello dentro ma si fosse almeno risparmiato quell'infelice «lasciate che i pargoli vengano a me», adesso il povero ex-papa Ratzinger non dovrebbe cospargersi il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

