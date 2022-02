Un po’ gilet gialli un po’ no pass, i «convogli» puntano su Parigi (Di sabato 12 febbraio 2022) Un’aria di déjà vu circonda i convois de la liberté che, da ogni parte del paese, convergono verso Parigi questo weekend, con Bruxelles come tappa finale. La protesta, mutuata dai freedom convoys canadesi, ha però molto in comune con l’inizio del movimento dei gilet gialli, pur mantenendo grandi differenze rispetto ai movimenti del 2019. A centinaia, le macchine e i camion dei convogli hanno raggiunto le porte di Parigi venerdì sera, senza particolari incidenti. Ingrossandosi man mano che s’inoltravano nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 febbraio 2022) Un’aria di déjà vu circonda i convois de la liberté che, da ogni parte del paese, convergono versoquesto weekend, con Bruxelles come tappa finale. La protesta, mutuata dai freedom convoys canadesi, ha però molto in comune con l’inizio del movimento dei, pur mantenendo grandi differenze rispetto ai movimenti del 2019. A centinaia, le macchine e i camion deihanno raggiunto le porte divenerdì sera, senza particolari incidenti. Ingrossandosi man mano che s’inoltravano nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

iosonoestanca : Un intero dt su Albero io gli voglio bene ma sono un po’ stanca cioè non ho capito un cazzo di quello che hanno det… - mario77785430 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Vabbè ma gli inglesi sono fuori dall'Europa sono un po' down, hanno una economia a pe… - vv14_ed14 : @Franca59580415 Vero Franca? Un po’ a contrasto.. ci sta! Per me il gilet soprattutto è un grande SI! - CamFerrari25 : un po’ di apprezzamento per il gilet che amo -