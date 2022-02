“Tutte le strade portano a…”: Juventus, in arrivo un altro top? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport' il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, ha parlato del suo futuro: "Non so se rimarrò alla Roma. Sicuramente ci sono tante squadre che mi piacciono, ma per ora penso alla Roma. Magari fra un anno o due cambierò aria, ma non lo so". Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', queste parole hanno fatto salire la Juventus sulle tracce del giovane calciatore, che sembra aver già detto no al rinnovo con i giallorossi." Zaniolo potrebbe lasciare presto la Roma secondo Sky Sport! La Juventus lo avrebbe messo nel mirino per il suo centrocampo.? La Juventus è stata rilasciata e punta già ai migliori giocatori per la prossima stagione. L'arrivo della notizia fa gola ai tifosi della Vecchia Signora Il mercato di gennaio conta: gli arrivi di Vlahovic e Zakaria ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport' il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, ha parlato del suo futuro: "Non so se rimarrò alla Roma. Sicuramente ci sono tante squadre che mi piacciono, ma per ora penso alla Roma. Magari fra un anno o due cambierò aria, ma non lo so". Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', queste parole hanno fatto salire lasulle tracce del giovane calciatore, che sembra aver già detto no al rinnovo con i giallorossi." Zaniolo potrebbe lasciare presto la Roma secondo Sky Sport! Lalo avrebbe messo nel mirino per il suo centrocampo.? Laè stata rilasciata e punta già ai migliori giocatori per la prossima stagione. L'della notizia fa gola ai tifosi della Vecchia Signora Il mercato di gennaio conta: gli arrivi di Vlahovic e Zakaria ...

Advertising

aphrvdits : tanto tutte le strade mi portano alle tue mutande ????? - BakCetin : RT @renatoantares50: Nel viaggio della vita non si danno strade in piano: sono tutte o salite o discese. cit,Artur Graf - salvavall : @GiorgiaMeloni Ricordo che un certo D’Annunzio era fascista. E come tale dovremmo eliminare tutte le strade intito… - SacconiPaolo : @Leonida2022 @GiovanniToti @matteorenzi Ma cosa dici, gli incidenti ci sono dapertutto in tutte le strade come i la… - venezuela1965ge : @CarlaSicuro1 ciao abbiamo intrapreso tutte le strade percorribili ma non si è risolto nulla.lui si sta convincendo… -