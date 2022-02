Traffico Roma del 11-02-2022 ore 15:30 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani per incidente code su viale dello Scalo di San Lorenzo altezza via dei Sardi verso la tangenziale est incidenti con possibili disagi al Traffico anche su via Tiburtina nei pressi di via vertumno è su via di Portonaccio incrocio con via di Casal Bertone invariata la situazione della città per la chiusura di via Laurentina 3 raccordo e via di Vallerano in direzione Trigoria Ci sono code sulla Pontina da Spinaceto verso Roma e poi sul raccordo in carreggiata esterna tra lo svincolo di Fiumicino e Pontina e sulla carreggiata interna tra Roma sud e Pontina rallentamenti per Traffico in tangenziale Tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni una manifestazione studentesca contro le modalità dell’esame di maturità è in programma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani per incidente code su viale dello Scalo di San Lorenzo altezza via dei Sardi verso la tangenziale est incidenti con possibili disagi alanche su via Tiburtina nei pressi di via vertumno è su via di Portonaccio incrocio con via di Casal Bertone invariata la situazione della città per la chiusura di via Laurentina 3 raccordo e via di Vallerano in direzione Trigoria Ci sono code sulla Pontina da Spinaceto versoe poi sul raccordo in carreggiata esterna tra lo svincolo di Fiumicino e Pontina e sulla carreggiata interna trasud e Pontina rallentamenti perin tangenziale Tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni una manifestazione studentesca contro le modalità dell’esame di maturità è in programma ...

Advertising

fattoquotidiano : “Blocchiamo le strade contro il collasso del clima” Chi sono gli attivisti del movimento ambientalista @XrItaly che… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Tangenziale Est ?????? code tra Galleria Giovanni XXIII e Via Salaria > San Giovanni #Luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : Roma Via Giovanni Lanza traffico rallentato causa traffico intenso a Roma Via Cavour dalle 13:59 del 11 febbraio 2… - CCISS_Ministero : Roma Via Francesco Siacci incidente traffico rallentato a Roma Via Felice Giordano dalle 15:24 del 11 febbraio 2022 - CCISS_Ministero : Roma Via Tiburtina incidente traffico rallentato a Roma Via di Casal dei Pazzi dalle 15:23 del 11 febbraio 2022 -