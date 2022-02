Speed skating | chi è Davide Ghiotto Un laureato in filosofia cresciuto per gradi

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Di acqua o di ghiaccio ne è passato da Almaty 2017, dove e quandovinse due ori nei 5000 e nei 1000 metri alle Universiadi. Un atleta che si è costruito un passo alla volta, abbinando l’arte agonistica con quella del ragionamento. Sì perché l’azzurro ha studiato e conseguito una laurea ine sta proseguendo nel suo percorso universitario per centrare l’obiettivo della specializzazione. Un ragazzo con la testa sulle spalle, come si suol dire, con una famiglia e il candore dei suoi cari messo sempre in cima alle priorità. Pattinata dopo pattina il ragazzo di Altavilla vicentina ha scalato le graduatorie nazionali a partire da quel quinto posto nei 10000 metri del 2017 ai Mondiali di Gangneung (Corea del Sud). Da quel momento un lungo inseguimento e una crescita costante: sesto a Inzell ...

Altra soddisfazione per l'Italia nel pattinaggio di velocità: Davide Ghiotto ha vinto il bronzo nei 10.000 metri nella prova maschile al NationalOval di Pechino. Il vicentino ha chiuso in 12'45"98, dietro allo svedese Nils van der Poel, oro e record del mondo con 12'30"74, e l'olandese Patrick Roest con il tempo di 12'44"59. ...10.000 metri pattinaggio velocità maschile Davide Ghiotto ha vinto la medaglia di bronzo nei 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità al NationalOval. Il vicentino ha chiuso ...Davide Ghiotto ai microfoni della Rai ha esultato per la medaglia di bronzo conquistata a Pechino nella gara dei 10mila metri di speed skating. “Al di là della medaglia, sono veramente contento perché ...Una splendida medaglia di bronzo conquistata da Davide Ghiotto nello speed skating, precisamente nella gara da 10.000 metri, accompagnata dal record italiano e dal miglior risultato in carriera, rende ...