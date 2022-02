Spazio Cloud infinito e gratis con Telegram (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tutte le volte che viene annunciato un Spazio di archiviazione Cloud illimitato e gratuito, o c'è qualche costo nascosto, o c'è una forte limitazione della privacy che non permette di usare quello Spazio per conservare dati personali oppure si tratta solo di una promozione temporanea. Questa volta, invece, siamo di fronte ad un vero Spazio Cloud gratuito e senza limiti, che esiste da anni, anche se con un utilizzo un po' scomodo, almeno fino adesso. Avevamo già in passato segnalato come fosse possibile trasferire file su Telegram, senza limitazioni, creando una chat con se stessi. I file rimangono disponibili online da qualsiasi postazione, PC o telefono, da cui si utilizza Telegram e non vengono mai cancellati dai server dell'applicazione (come invece accade usando ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tutte le volte che viene annunciato undi archiviazioneillimitato e gratuito, o c'è qualche costo nascosto, o c'è una forte limitazione della privacy che non permette di usare quelloper conservare dati personali oppure si tratta solo di una promozione temporanea. Questa volta, invece, siamo di fronte ad un verogratuito e senza limiti, che esiste da anni, anche se con un utilizzo un po' scomodo, almeno fino adesso. Avevamo già in passato segnalato come fosse possibile trasferire file su, senza limitazioni, creando una chat con se stessi. I file rimangono disponibili online da qualsiasi postazione, PC o telefono, da cui si utilizzae non vengono mai cancellati dai server dell'applicazione (come invece accade usando ...

