Sopracciglia folte addio? Kate Moss e la figlia Lila promuovono la linea sottile (Di venerdì 11 febbraio 2022) addio arcate piene e folte. Sul viso tornano le linee sottili, finissime, appena visibili. La prova? Eccola. Kate Moss ha condiviso su Instagram una foto insieme alla figlia Lila Grace in cui le due mostrano lo stesso dettaglio: un arco Sopraccigliare decisamente sfoltito. Una vera e propria inversione di tendenza, se si pensa alle Sopracciglia folte più famose degli ultimi anni. Da Lily Collins a Miriam Leone, non c’è star che non ci abbia invitato ad archiviare le Sopracciglia sottili in favore di arcate decisamente più piene, anche in stile Soap Brows. Le Sopracciglia folte, ci siamo dette, rendono più intenso lo sguardo e scolpiscono meglio il viso. Ora, invece, no. Sfoltire è la ... Leggi su amica (Di venerdì 11 febbraio 2022)arcate piene e. Sul viso tornano le linee sottili, finissime, appena visibili. La prova? Eccola.ha condiviso su Instagram una foto insieme allaGrace in cui le due mostrano lo stesso dettaglio: un arcore decisamente sfoltito. Una vera e propria inversione di tendenza, se si pensa allepiù famose degli ultimi anni. Da Lily Collins a Miriam Leone, non c’è star che non ci abbia invitato ad archiviare lesottili in favore di arcate decisamente più piene, anche in stile Soap Brows. Le, ci siamo dette, rendono più intenso lo sguardo e scolpiscono meglio il viso. Ora, invece, no. Sfoltire è la ...

