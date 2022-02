Raffaella Mennoia ricorda il primo provino a Uomini e Donne di Soleil Sorge (Di venerdì 11 febbraio 2022) Raffaella Mennoia commenta anche il percorso di Soleil al Grande Fratello Vip. Dalle esperienze passate a quelle presenti, Soleil lascia il segno. Protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, non è la prima volta che la Sorge appare in televisione: il suo esordio è stato nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Leggi su people24.myblog (Di venerdì 11 febbraio 2022)commenta anche il percorso dial Grande Fratello Vip. Dalle esperienze passate a quelle presenti,lascia il segno. Protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, non è la prima volta che laappare in televisione: il suo esordio è stato nel programma di Maria De Filippi,

Advertising

ClaudiaMarchio9 : RT @EM81387830: Io ho appena letto un intervista di Raffaella Mennoia le chiedono di Sole, l'ha descritta in modo perfetto ed ha speso bell… - Elena04070657 : RT @EM81387830: Io ho appena letto un intervista di Raffaella Mennoia le chiedono di Sole, l'ha descritta in modo perfetto ed ha speso bell… - icarvsplume : RT @EM81387830: Io ho appena letto un intervista di Raffaella Mennoia le chiedono di Sole, l'ha descritta in modo perfetto ed ha speso bell… - raff35465625 : RT @EM81387830: Io ho appena letto un intervista di Raffaella Mennoia le chiedono di Sole, l'ha descritta in modo perfetto ed ha speso bell… - EM81387830 : Io ho appena letto un intervista di Raffaella Mennoia le chiedono di Sole, l'ha descritta in modo perfetto ed ha sp… -