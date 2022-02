Omicidio Sacchi, pm: ergastolo a Del Grosso e 30 anni a Pirino (Di venerdì 11 febbraio 2022) Condannare all'ergastolo Valerio Del Grosso e dare 30 anni di pena a Paolo Pirino e Marcello De Propris. Queste le richieste fatte dal pubblico ministero Giulia Guccione al termine della requisitoria del processo per la morte di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso a Roma, nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti ad un pub nella zona del parco della Caffarella, sulla via Appia.Il rappresentante della pubblica accusa ha spiegato che gli inquirenti Del Grosso esecutore materiale del delitto e Pirino la 'spalla'. A sua volta De Propris è chiamato in causa per aver fornito la pistola utilizzata per uccidere. La contestazione comune ai tre imputati è quella di Omicidio volontario aggravato. Nei confronti della fidanzata di Luca, Anastasiya ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Condannare all'Valerio Dele dare 30di pena a Paoloe Marcello De Propris. Queste le richieste fatte dal pubblico ministero Giulia Guccione al termine della requisitoria del processo per la morte di Luca, il personal trainer ucciso a Roma, nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti ad un pub nella zona del parco della Caffarella, sulla via Appia.Il rappresentante della pubblica accusa ha spiegato che gli inquirenti Delesecutore materiale del delitto ela 'spalla'. A sua volta De Propris è chiamato in causa per aver fornito la pistola utilizzata per uccidere. La contestazione comune ai tre imputati è quella divolontario aggravato. Nei confronti della fidanzata di Luca, Anastasiya ...

