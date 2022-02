Olimpiadi Pechino 2022 | programma domani | orari | tv | streaming | medaglie da assegnare 12 febbraio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Sabato 12andrà in scena l’ottava giornata delleInvernali di. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno sei eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: snowboardcross a squadre miste, staffetta femminile per lo sci di fondo, 500 metri maschili per lo speed skating, sprint maschile per il biathlon, trampolino grande maschile per il salto con gli sci, skeleton femminile. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. Calendariogiornalieri, tv,Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, il palinsesto ...

Coninews : Déjà vu #ItaliaTeam. ?????? Stefania e Amos alle Olimpiadi Invernali di #Beijing2022 come Fede ai Giochi Estivi del 2… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - statodelsud : Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, Federica Brignone fuori dal podio nel Super G - Pino__Merola : Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, Federica Brignone fuori dal podio nel Super G -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

... positiva la star russa Kamila Valieva: ha 15 anni Arianna Fontana oro nei 500 metri di short track alledi2022 Curling, nove vittore su nove per l'Italia: battuti anche i campioni ...... appassionati di sport invernali, benvenuti alla Diretta LIVE della 15 km maschile di sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di2022 ! Oggi, alle 8:00 (ore italiane) si disputerà la ...OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dei 5000 metri donne, prova valida per lo speed skating a questa edizione 2022 delle Olimpiadi di Pechino (Cina): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti (OA ...La finale dei 10000 metri maschili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed ...