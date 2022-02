La Rai batte un colpo: Super Bowl in chiaro su Rai 1 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non solo DAZN, il Super Bowl 2022 sarà trasmesso anche in chiaro su Rai 1. La sfida per il titolo NFL, l’evento sportivo più seguito in tv negli Usa, andrà infatti in onda in Italia in chiaro sulla tv pubblica nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio, a partire dalle 00.15. In campo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non solo DAZN, il2022 sarà trasmesso anche insu Rai 1. La sfida per il titolo NFL, l’evento sportivo più seguito in tv negli Usa, andrà infatti in onda in Italia insulla tv pubblica nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio, a partire dalle 00.15. In campo L'articolo

Advertising

er_toscano : RT @CalcioFinanza: La Rai batte un colpo: il Super Bowl sarà trasmesso live anche in chiaro su Rai 1 - CalcioFinanza : La Rai batte un colpo: il Super Bowl sarà trasmesso live anche in chiaro su Rai 1 - ultravilu : RT @CameliaLadi: @scorpioriferita Ormai in generale la rai batte la mediaset che campa solo di trash e personaggi terrificanti e privi di… - CameliaLadi : @scorpioriferita Ormai in generale la rai batte la mediaset che campa solo di trash e personaggi terrificanti e pr… - LEBBY4EVER : @Gentleman738 Io ho adorato #blancalaserie: era ora che facessero qualcosa di elettrizzante in prima serata. Anche… -