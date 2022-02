Ita | Draghi | ' in cdm procedura per vendita'

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "I provvedimenti presi in Cdm riguardano la riforma del Csm ma anche laper ladi Ita". Così il presidente del Consiglio Mario, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato gli emendamenti al disegno di legge sulla riforma del Csm.

...diAirways, la compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia e del decreto per arginare la diffusione della peste suina. Sarà una conferenza stampa ad ampio raggio quella del premier Mario,......solo ora alla riunione del Consiglio dei ministri Dopo il vertice con il premier Marioe il ... Nella giornata di oggi il CdM discuterà la privatizzazione die, appunto, la riforma della ...Ci sono il premier Mario Draghi. Ma anche i ministri Marta Cartabia (Giustizia ... Ma un focus è previsto anche sulle offerte per la compagnia aerea di bandiera Ita.Roma, 11 feb. "I provvedimenti presi in Cdm riguardano la riforma del Csm ma anche la procedura per la vendita di Ita". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Cdm ...