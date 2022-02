I coltivatori che aggirano la moratoria sulla soia, distruggendo la foresta amazzonica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nel tentativo di ridurre la deforestazione brasiliana, nel 2006 entrò in vigore una moratoria sulla soia che in dieci anni permise di risparmiare 18mila chilometri quadrati di terra dalla deforestazione in Amazzonia. La legge ha consentito di raggiungere traguardi importanti, riuscendo a far crollare gli ettari di foresta pluviale cancellati ogni anno dell’84% fino al 2012. Il WWF ne ha addirittura celebrato il decennale, descrivendola come “il maggiore punto di riferimento globale per la deforestazione zero”.Peccato però che gli agricoltori dello Stato del Mato Grosso siano stati in grado di scovare un punto debole della moratoria, riuscendo a vendere i loro prodotti ufficialmente “senza deforestazione”, in realtà ottenuti su terre ... Leggi su cityroma (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nel tentativo di ridurre la dezione brasiliana, nel 2006 entrò in vigore unache in dieci anni permise di risparmiare 18mila chilometri quadrati di terra dalla dezione in Amazzonia. La legge ha consentito di raggiungere traguardi importanti, riuscendo a far crollare gli ettari dipluviale cancellati ogni anno dell’84% fino al 2012. Il WWF ne ha addirittura celebrato il decennale, descrivendola come “il maggiore punto di riferimento globale per la dezione zero”.Peccato però che gli agricoltori dello Stato del Mato Grosso siano stati in grado di scovare un punto debole della, riuscendo a vendere i loro prodotti ufficialmente “senza dezione”, in realtà ottenuti su terre ...

Advertising

Carmen22877177 : RT @RadioGenova: Canada, coltivatori sfondano le barricate della polizia allestite nei pressi di Coutts, per aiutare e sostenere camionisti… - Debora92992943 : Thread su #BtMGbraucht29b per la #cannabis legale in Germania. Gli attivisti chiedono alla politica di depenalizzar… - catufallen : @fsinisk @lucianocapone @riccardomagi Quindi che problema c'è? I coltivatori biodinamici faranno ricorso alla corte… - 1Mavros18 : @BonoVoxel @sandronedazieri Ne parlavo oggi con un agronomo che fa perizie, anche a chi sta avendo problemi con la… - Spaghettifresse : RT @RadioGenova: Canada, coltivatori sfondano le barricate della polizia allestite nei pressi di Coutts, per aiutare e sostenere camionisti… -

Ultime Notizie dalla rete : coltivatori che Legumi che Passione a Stra La mattina, inoltre, ci sarà lo 'Scambio dei Semi', per tutti gli appassionati coltivatori. I legumi promuovono la biodiversità e riducono l'utilizzo dei pesticidi in agricoltura. Sono poveri di ...

Obi - Wan Kenobi: perché il Maestro Jedi è su Tatooine? ... ma alla fine è diventato un mondo caratterizzato da aspri deserti e da una fauna estremamente mortale , con una popolazione che varia da benevoli coltivatori di umidità ad alcuni dei criminali più ...

Nonostante la moratoria, alcuni coltivatori di soia continuano a distruggere la foresta amazzonica LifeGate Obi-Wan Kenobi: perché il Maestro Jedi è su Tatooine? con una popolazione che varia da benevoli coltivatori di umidità ad alcuni dei criminali più pericolosi della galassia. Tatooine è il pianeta natale di Anakin e Luke Skywalker, e funge da luogo chiave ...

Divieto di esportazione di avocado in Kenya: parte dei frutti marcisce sugli alberi Per salvare la situazione, i coltivatori kenioti dovranno molto probabilmente vendere ... il divieto riguarda le rimanenze della scorsa stagione, che saranno troppo mature all'inizio della nuova. "Con ...

La mattina, inoltre, ci sarà lo 'Scambio dei Semi', per tutti gli appassionati. I legumi promuovono la biodiversità e riducono l'utilizzo dei pesticidi in agricoltura. Sono poveri di ...... ma alla fine è diventato un mondo caratterizzato da aspri deserti e da una fauna estremamente mortale , con una popolazionevaria da benevolidi umidità ad alcuni dei criminali più ...con una popolazione che varia da benevoli coltivatori di umidità ad alcuni dei criminali più pericolosi della galassia. Tatooine è il pianeta natale di Anakin e Luke Skywalker, e funge da luogo chiave ...Per salvare la situazione, i coltivatori kenioti dovranno molto probabilmente vendere ... il divieto riguarda le rimanenze della scorsa stagione, che saranno troppo mature all'inizio della nuova. "Con ...