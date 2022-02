Gf Vip, le accuse di Barù a Manila Nazzaro: “È razzista, mi dissocio totalmente” (Di venerdì 11 febbraio 2022) I due inquilini della casa si sono scontrati dopo che la ex Miss Italia ha fatto il verso ai massaggiatori cinesi che parlano italiano: "Sei offensiva nei confronti dei cinesi". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 11 febbraio 2022) I due inquilini della casa si sono scontrati dopo che la ex Miss Italia ha fatto il verso ai massaggiatori cinesi che parlano italiano: "Sei offensiva nei confronti dei cinesi". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : ‘GF Vip,’ scontro acceso e accuse pesantissime: la gieffina scoppia in lacrime - scherzogeniale : E io che non vedevo più il mio main e pensavo di essere stata sospesa come gli account VIP. Ero pronta al mio j'accuse. #TwitterDown - infoitcultura : Gf Vip, le accuse di Barù a Manila Nazzaro: “È razzista, mi dissocio totalmente” - infoitcultura : GF Vip. Lorenzo Amoruso torna a colpire, dopo l’attacco a Manila le nuove accuse: intanto la vippona nella - eleonor35162206 : Le accuse dei Vip a Lulù -