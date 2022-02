Ferito in un agguato a Pozzuoli, ipotesi regolamento di conti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – I carabinieri della compagnia di Pozzuoli indagano per ricostruire la dinamica del ferimento di un uomo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, nel mega quartiere di Monterusciello a Pozzuoli (Napoli). Secondo una prima ricostruzione, Antonio Izzo, 36 anni, già noto alle forze di polizia, è stato Ferito da arma da fuoco alle gambe mentre si trovava in strada in via Silvio Novaro, nel quartiere di Monterusciello, poco distante dalla propria abitazione. A colpirlo due uomini col volto coperto da casco in sella a una moto che avrebbero esploso più di un colpo. L’uomo, soccorso da alcuni testimoni, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie. Qui, prima di essere dimesso, è stato interrogato dai militari che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I carabinieri della compagnia diindagano per ricostruire la dinamica del ferimento di un uomo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, nel mega quartiere di Monterusciello a(Napoli). Secondo una prima ricostruzione, Antonio Izzo, 36 anni, già noto alle forze di polizia, è statoda arma da fuoco alle gambe mentre si trovava in strada in via Silvio Novaro, nel quartiere di Monterusciello, poco distante dalla propria abitazione. A colpirlo due uomini col volto coperto da casco in sella a una moto che avrebbero esploso più di un colpo. L’uomo, soccorso da alcuni testimoni, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale civile di, Santa Maria delle Grazie. Qui, prima di essere dimesso, è stato interrogato dai militari che ...

