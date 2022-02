Convocati Inter: prima chiamata per Caicedo col Napoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Gli uomini a disposizione di Inzaghi per la gara con gli azzurri Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei Convocati dell’Inter. prima chiamata per Caicedo. Portieri: 1 Handanovic, 97 Radu, 21 Cordaz Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar. Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 47 Carboni, 77 Brozovic Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko,10 Lautaro, 88 Caicedo L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Gli uomini a disposizione di Inzaghi per la gara con gli azzurri Simone Inzaghi ha diramato l’elenco deidell’per. Portieri: 1 Handanovic, 97 Radu, 21 Cordaz Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar. Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 47 Carboni, 77 Brozovic Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko,10 Lautaro, 88L'articolo proviene da Calcio News 24.

