Bonetti | rimuovere barriere ragazze in Stem

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La Giornata Internazionale delle Donne e dellenella Scienza "è stata un'intuizione fondamentale per definire una delle sfide principali che abbiamo nel tempo che ci attende: investire in ...

... aumentare le competenze per le ragazze eogni barriera o stereotipo che ancora oggi ... Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena, a margine della sua visita ...... tra cui la ministra della famiglia e delle Pari Opportunità, Elena, la sottosegretaria di ... avrà il compito di elaborare proposte di interventi e politiche atte agli ostacoli di ...Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a margine della sua visita del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. "La scienza ha bisogno delle donne, e le donne hanno ...Un momento di riflessione e, al contempo, uno stimolo alla comunità internazionale nel perseguire obiettivi di parità di genere in termini di opportunità educative, di formazione e di carriere ...