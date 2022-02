Advertising

alfreaudi : Assurda censura dei giganti del Web: adesso anche i dati ufficiali passa... - Rossana86448038 : RT @Rossana86448038: Assurda censura dei giganti del Web: adesso anche i dati ufficiali passano per “disinformazione” - kajacaprari : RT @RadioRadioWeb: Mi ritrovo a essere un giornalista libero, questo è quello che vorrei poter fare, ma totalmente con le mani legate La d… - mypapercircus : Assurda censura dei giganti del Web: adesso anche i dati ufficiali passa... - Rossana86448038 : Assurda censura dei giganti del Web: adesso anche i dati ufficiali passano per “disinformazione” -

Ultime Notizie dalla rete : Assurda censura

Radio Radio

In questa risposta coordinata di propaganda e, possiamo vedere chiaramente le mani della ... che diventa il fulcro dell'attenzione - e piùdiventa la narrazione, meglio è. Desmet dice ...E la cosaè che lamessa in atto con il suo libro da parte di molti Paesi è legata allo showbiz: non unada Catone il moralizzatore, per intenderci, bensì una richiesta di ...Per un motivo linguistico ci sono parole italiane che TikTok censura, anche se nella nostra lingua non sono affatto scabrose o disdicevoli. Il curioso caso ha scatenato l'ironia della rete ...