Assassinio Sul Nilo, Kenneth Branagh e la decostruzione del mito di Hercule Poirot (Di venerdì 11 febbraio 2022) Assassinio Sul Nilo è la seconda tappa di questa reinvenzione cui Kenneth Branagh (regia e protagonista) e Michael Green (sceneggiatore) hanno sottoposto il croccante universo dei romanzi gialli di Agatha Christie. Il film conferma le qualità, i limiti e le caratteristiche precipue del dispositivo di riscrittura dopo Assassino Sull’Orient Express. Nel quale, sebbene siano stati scelti del ciclo dei romanzi Poirot i due congegni narrativi più arguti e oliati, non è appunto la trama a importare davvero, la detection, vista la vicenda arcinota, bensì la costruzione e soprattutto la decostruzione del protagonista. Infatti stavolta Poirot (sempre Branagh), nel prologo in bianco e nero che rappresenta l’aggiunta e l’infrazione più corposa al libro, lo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)Sulè la seconda tappa di questa reinvenzione cui(regia e protagonista) e Michael Green (sceneggiatore) hanno sottoposto il croccante universo dei romanzi gialli di Agatha Christie. Il film conferma le qualità, i limiti e le caratteristiche precipue del dispositivo di riscrittura dopo Assassino Sull’Orient Express. Nel quale, sebbene siano stati scelti del ciclo dei romanzii due congegni narrativi più arguti e oliati, non è appunto la trama a importare davvero, la detection, vista la vicenda arcinota, bensì la costruzione e soprattutto ladel protagonista. Infatti stavolta(sempre), nel prologo in bianco e nero che rappresenta l’aggiunta e l’infrazione più corposa al libro, lo ...

Cinema_Cult : Marina Ripa di Meana nude from Assassinio sul Tevere - cinemaniaco_fb : ?????????????? Box Office Italia: esordio al primo posto per Assassinio sul Nilo - CinemApp_Cinema : Cambia la classifica, crescono gli incassi. Assassinio sul Nilo subito primo al box office. Vola Disney+ in tutto i… - Roby_Passarelli : Incassi Italia: Assassinio sul Nilo debutta in testa giovedì! - Mo_n_stre : La Piramide Cestia trasformata, mediante un video mapping, in gigantesco manifesto pubblicitario per l'uscita del f… -