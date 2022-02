Ascolti tv ieri | giovedì 10 febbraio | dati auditel e share | chi ha vinto?

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 18.97% di share attiva e 2.29… - ldreybae : RT @vivonelkaos: Ve la butto lì: “Virale” di Matteo Romano solo ieri ha fatto quasi mezzo milione di ascolti su Spotify. - curadisplendere : RT @vivonelkaos: Ve la butto lì: “Virale” di Matteo Romano solo ieri ha fatto quasi mezzo milione di ascolti su Spotify. - bcksbrns : RT @vivonelkaos: Ve la butto lì: “Virale” di Matteo Romano solo ieri ha fatto quasi mezzo milione di ascolti su Spotify. - mapizzaaa : RT @vivonelkaos: Ve la butto lì: “Virale” di Matteo Romano solo ieri ha fatto quasi mezzo milione di ascolti su Spotify. -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

... ma il motivo è legato ai bassiregistrati fin qui. - scrive TVBlog - Domenica scorsa, per ... Lo storico e amatissimo game - show continua a macinare brillanti risultati:, mercoledì 9 ...Avanti Un Altro Pure Di Sera ha chiuso anzitempo in Mediaset per bassi, i due siti televisivi più accreditati ed aggiornati, DavideMaggio.it e TvBlog.it, hanno lanciato la notizia parlando proprio di"bassi" e "faticosi". Nel dettaglio TvBlog ha ...sempre in questo suo post pubblicato poco fa su twitter in cui ha festeggiato gli ottimi ascolti di Pomeriggio 5 di ieri, ha anche colto la palla al balzo per esprimere tutto il suo stupore perchè mai ...Avanti un altro chiude per bassi ascolti? Mediaset interviene Perché Avanti un altro ... Lo storico e amatissimo game-show continua a macinare brillanti risultati: ieri, mercoledì 9 febbraio, ha ...