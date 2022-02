Apple introdurrà alcune modifiche nel funzionamento degli AirTag per limitare i loro usi illeciti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Giovedì Apple ha annunciato di voler introdurre alcune misure per rendere più sicuri gli AirTag, i dispositivi che si possono attaccare agli oggetti per rintracciarli quando non li si trova, e limitare le possibilità che vengano usati per spiare gli spostamenti Leggi su ilpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Giovedìha annunciato di voler introdurremisure per rendere più sicuri gli, i dispositivi che si possono attaccare agli oggetti per rintracciarli quando non li si trova, ele possibilità che vengano usati per spiare gli spostamenti

Advertising

Misalu1 : Non troppo presto... Apple introdurrà alcune modifiche nel funzionamento degli Airtag per limitare i loro usi illec… - digitalia_bc : - ilpost : Apple introdurrà alcune modifiche nel funzionamento degli Airtag per limitare i loro usi illeciti -

Ultime Notizie dalla rete : Apple introdurrà Economico e 5G: a marzo Apple pronta a lanciare l'iPhone SE 2022, insieme a un nuovo iPad Air ... aggiornamento del sistema operativo che introdurrà la possibilità di sbloccare l'iPhone grazie al ... Nella consueta Worldwide Developers Conference di giugno Apple si concentrerà poi su nuovi ...

Il nuovo iPhone economico sta per arrivare insieme al nuovo iPad Air ... insieme alla consueta ondata di novità prevista per la fine dell'anno, suggeriscono che Apple introdurrà nel corso dell'anno la più grande carrellata di nuovi dispositivi mai vista negli ultimi anni.

Apple introdurrà alcune modifiche nel funzionamento degli AirTag per limitare i loro usi illeciti Il Post ... aggiornamento del sistema operativo chela possibilità di sbloccare l'iPhone grazie al ... Nella consueta Worldwide Developers Conference di giugnosi concentrerà poi su nuovi ...... insieme alla consueta ondata di novità prevista per la fine dell'anno, suggeriscono chenel corso dell'anno la più grande carrellata di nuovi dispositivi mai vista negli ultimi anni.