Uomini e Donne: commenti a caldo (10/02/2022) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - AGiallaurito : @zona_bianca @ProfMBassetti Nella classe di mio nipote all'asilo ci sono uomini e donne migliori. Persino tra loro… - cambiamentourge : @AngelsOfLove12 ??????????gli uomini fanno pagare le pere cotte a quelli che , invece, hanno amore e rispetto per le donne (da cui nascono) -