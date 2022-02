Prada ottiene certificazione Leed Green Building per 80 negozi nel mondo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) –è sempre più sostenibile. Il Gruppo, in collaborazione con Fgb studio, annuncia di avere conseguito, al 31 dicembre 2021, lav4.1 Operations and Maintenance per 80in tutto il, presentati in un’unica richiesta. Inoltre, il Gruppo dichiara di voler ottenere entro il 2024 la(O+M) per un totale di circa 300, Leadership in Energy and Environmental Design, sviluppata da U.S.Council (Usgbc), è il sistema di valutazione più diffuso alper ladegli edifici secondo criteri di sostenibilità ed è un simbolo internazionale di eccellenza. Grazie a pratiche di ...