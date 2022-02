Meloni strumentalizza le foibe per la propaganda anticomunista ma sui social non gliela fanno passare

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ogni anno la commemorazione delleè l'occasione per dire tante scemenze, a destra come a sinistra: se da una parte l'estrema destra cerca di utilizzare una tragedia dove sono morte 11mila ...

Giorgiarientra nella prima categoria: le leader di Fratelli d'Italia twitta infatti che sia "assurdo che tutt'oggi un massacratore di italiani sia insignito di una tale onorificenza. FDI ha ...... come ha osservato la capogruppo Pd nel consiglio regionale umbro, Simona, secondo la quale ... non può che suscitare profonda indignazione un'operazione cheil Giorno della ...Ogni anno la commemorazione delle Foibe è l’occasione per dire tante scemenze, a destra come a sinistra: se da una parte l’estrema destra cerca di utilizzare una tragedia dove sono morte 11mila ...Come Giorgia Meloni e Matteo Salvini anche le dichiarazioni del vice ... e di una sinistra), ben lungi dal creare le basi per atteggiamenti bipartisan, di fatto strumentalizza anche la politica estera ...