Le sneaker fatte da PUMA per la Ferrari da cui non vorrai più separarti

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Diventare un pilota di Formula 1 è impresa che riesce a pochi, ma sentirsi come un pilotada adesso è un po' più facile, grazie alle nuove, che prendono spunto proprio dalle vetture di Maranello, opere d'arte che rappresentano quanto di più iconico e leggendario nel mondo dei motori. Le nuove ION Speed L'ultimo modello, indossato da Carlos Sainz, si chiama ION Speed, e prende spunto proprio da una macchina del Cavallino, la SF90 Stradale: la silhouette delles, infatti, ne rispecchia l’aerodinamica, incluso il dettaglio scultoreo in TPU rigido, che richiama l'ala anteriore della supercar di serie. ION Speed, Scuderia, Formula 1 Le ION Speed disono ispirate allaSF90Forma ...

Forse non ci saràpiù primaverile di questa. Le nuove Air Max 90 Golf di Nike hanno una nuova "colorazione" che strilla primavera a ogni centimetro. La stampa a quadretti rossi e bianchi ricorda infatti le ......per quelli che si mettevano il borsello monogrammato di Gucci e lo abbianavano alle Prada... io e te', quelli cioè che si sposano già con le corna. Che i cantanti stessi si prestino a ...Carlos Sainz è testimonial delle nuove scarpe, ION Speed, che si ispirano alla SF90 Stradale. Insieme al compagno di squadra Leclerc posa per le nuove divise ...Zendaya ha sfoggiato un paio di sneakers iconiche: della Nike, modello Air Jordan 1 Low in pelle nera, bianca e bordeaux.