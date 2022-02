Le Iene | Belen gioca al Passaparolaccia | “Non la perdonerei è subdola” | “La stimo e credo che lei stimi me” A chi si riferiscono queste frasi?

(Di giovedì 10 febbraio 2022)Rodriguez ha debuttato alla conduzione de “Le“, nella puntata in onda mercoledì 9 febbraio su Italia 1 è stata la prima vittima del format “”. Il concorrente risponde a domande spinose su colleghi o personaggi con cui ha avuto relazioni, con una regola di base: il pubblico ascolta il commento senza sapere di preciso a chi è rivolto. Nella ruota della showgirl argentina questi nomi: Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Andrea Iannone, Marco Borriello, Alessia Marcuzzi, Emma Marrone e Selvaggia Lucarelli.in realtà ha fornito commenti di facile associazione, ricordando prima di riportarli che si tratta di supposizioni e non di certezze. La prima descrizione al maschile sembra corrispondere a Fabrizio Corona: “C’è stato qualcosa, dopo cinque mesi che ci conoscevamo. La ...

Per cominciare la nuova sfida allesfodera il suo lato sexy e la sua ironia. Nel gioco del Passaparolaccia, la sua movimentata vita sentimentale finisce nel mirino di Teo. Con Antonino ...Prima puntata diRodriguez alla conduzione de Le, su Italia 1, e prime clamorose bordate. La showgirl argentina, reduce da mesi di gossip bollente (l'addio ad Antonino Spinalbese è ufficiale, così come il ...Per Belen Rodriguez è cominciata ieri una nuova avventura, quella che ha definito 'il sogno di una vita': è la conduttrice de Le Iene. Mammuccari, suo compagno di viaggio, le ha proposto un gioco.La showgirl Belen Rodriguez ci regala un momento di solidarietà tra donne durante la prima puntata della sua conduzione del programma "Le Iene", intervistando la recente vittima di revenge porn Diana ...