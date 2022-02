Il Pd ammonisce Conte e sceglie Di Maio: “Non si può fare a meno di lui, assurdo cacciarlo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Pd trema, assistendo alla dissoluzione del M5S, sceglie di non scaricare Di Maio e di ammonire Conte, mentre intanto guarda al centro, a Calenda, a Renzi, per paura di ritrovarsi con l’alleanza a pezzi da qui alle prossime elezioni. “Si comincia a pensare al forno di centro, ora che il forno M5S è bloccato e rischia di spegnersi per l’esplosione della bottega… La paura del Nazareno è che dal big bang stellato possa uscire un movimento 5 stelle assai ridimensionato, il grillismo con cui Enrico Letta ha voluto fare asse finora non si capisce se esiste ancora e che cosa potrà diventare dopo la soluzione, ammesso che ci possa essere, del caso della defenestrazione giudiziaria di Conte”, scrive oggi Il Messaggero. Ma Letta guarda anche a sinistra con una certa ansia… La paura del Pd e i messaggi a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Pd trema, assistendo alla dissoluzione del M5S,di non scaricare Die di ammonire, mentre intanto guarda al centro, a Calenda, a Renzi, per paura di ritrovarsi con l’alleanza a pezzi da qui alle prossime elezioni. “Si comincia a pensare al forno di centro, ora che il forno M5S è bloccato e rischia di spegnersi per l’esplosione della bottega… La paura del Nazareno è che dal big bang stellato possa uscire un movimento 5 stelle assai ridimensionato, il grillismo con cui Enrico Letta ha volutoasse finora non si capisce se esiste ancora e che cosa potrà diventare dopo la soluzione, ammesso che ci possa essere, del caso della defenestrazione giudiziaria di”, scrive oggi Il Messaggero. Ma Letta guarda anche a sinistra con una certa ansia… La paura del Pd e i messaggi a ...

