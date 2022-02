GF Vip | Delia Duran flirta con Antonio Medugno | “Sei pericoloso…”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il triangolo del Gfvip, formato dalle gieffine Soleil Sorge ee lo squalificato Alex Belli, potrebbe presto evolvere in un quadrilatero. Questo dal momento che, in vista del rientro nella Casa di Alex, la promessa sposa di quest’ultimo si fa sempre più vicina ad. Nonostante la differenza d’età tra loro,si godono in queste ore attimi di intimità, a parole ed effusioni, sfiorando persino il bacio. E il tutto scatena tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico. GF Vip,vuole abbandonare la Casa Il giovanissimo Tiktoker si è sfogato dopo essersi sentito tradito da Gianluca e osteggiato dall'intera casa ...

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP finalista di questa edizione di #GFVIP è... DELIA! - mo_zanotti : - zazoomblog : Delia Duran e Antonio Medugno sempre più vicini al GF Vip: le labbra si sfiorano pericolosamente - #Delia #Duran… - telodogratis : GF Vip, scatta il quasi bacio tra Delia Duran e Antonio Medugno - infoitcultura : GF Vip, Manila Nazzaro lancia una ‘frecciatina’ a Delia Duran: “Ci ha abituati tuo marito alla soap opera” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

...della sesta edizione del GF6 . L'influencer italoamericana si sta facendo conoscere al grande pubblico per la sua schiettezza e risolutezza, soprattutto nel contesto del teatrino conDuran ...... Antonio in crisi: cosa è successo? A poche settimane dalla finale del Grande Fratello, ... MentreDuran ha ammesso di essere interessata ad Antonio , quest'ultimo si è confidato con Jessica ...E secondo la concorrente potrebbe essere proprio questo il motivo per cui non ha ancora digerito che gli spettatori a casa abbiano preferito mandare alla finale del Grande Fratello Vip Delia Duran ...Clarissa Selassié ha sparato a zero su alcuni concorrenti del GF Vip, che, a detta sua, non sanno cosa sia l’igiene personale. Ad aver fatto infuriare la principessa etiope è stata Delia Duran, che si ...