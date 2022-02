DRUSILLA FOER ERA AD UN PASSO DA BALLANDO. ORA ARRIVA UN LATE SHOW SU RAI1? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il grande pubblico ha amato e applaudito DRUSILLA FOER al Festival di Sanremo dove è stata una delle cinque primedonne che hanno affiancato per una serata il timoniere Amadeus. Il personaggio, creato e interpretato dal fotografo e attore fiorentino Gianluca Gori, era ad un PASSO da BALLANDO con le Stelle e potrebbe avere un LATE SHOW su RAI1. Presenza fissa nei talk di Piero Chiambretti e Nunzia De Girolamo, DRUSILLA FOER lo scorso autunno poteva essere nel cast del dance SHOW di Milly Carlucci. Lo ha svelato la regina di BALLANDO con le Stelle a Vita in Diretta. Un lungo corteggiamento, poi non si è chiuso l’accordo a causa degli impegni teatrali che le faranno saltare anche Ciao Maschio. Il ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il grande pubblico ha amato e applauditoal Festival di Sanremo dove è stata una delle cinque primedonne che hanno affiancato per una serata il timoniere Amadeus. Il personaggio, creato e interpretato dal fotografo e attore fiorentino Gianluca Gori, era ad undacon le Stelle e potrebbe avere unsu. Presenza fissa nei talk di Piero Chiambretti e Nunzia De Girolamo,lo scorso autunno poteva essere nel cast del dancedi Milly Carlucci. Lo ha svelato la regina dicon le Stelle a Vita in Diretta. Un lungo corteggiamento, poi non si è chiuso l’accordo a causa degli impegni teatrali che le faranno saltare anche Ciao Maschio. Il ...

