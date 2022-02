Discoteche pronte a ripartire domani anche in Trentino

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 10 febbraio 2022): il settore dell’intrattenimento è pronto a riaccendere la musica. Non servirà attendere l’emanazione di un nuovo provvedimento per la riapertura, poiché questa sarà una conseguenza naturale della sua scadenza, fissata per oggi 10 febbraio. «Siamo pronti ama le difficoltà ci sono, e sono tante» afferma la Presidente del Silb (sindacato italiano locali da ballo) delMartina Marosi. La doccia gelata pere sale da ballo era arrivata proprio in occasione delle festività Natalizie, che poteva rappresentare una “boccata d’ossigeno” per l’intero comparto, costretto alla chiusura per quasi due anni a causa della pandemia. Ulteriori due mesi di serrata che sono pesati come un macigno per le imprese e per i ...