Cate Blanchett protagonista e produttrice di The New Boy

L'attrice Cate Blanchett sarà la protagonista e produttrice del film The New Boy, diretto da Warwick Thornton. Cate Blanchett ha un nuovo progetto di cui occuparsi in veste di protagonista e produttrice: The New Boy, un film ambientato negli anni '40 diretto da Warwick Thornton. Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare in Australia a ottobre e concludersi entro la fine del 2022. Warwick Thornton sarà sceneggiatore e regista di The New Boy e nel cast, oltre a Cate Blanchett, ci saranno anche Deborah Mailman e Wayne Blair. Al centro della trama c'è un bambino aborigeno di 9 anni rimasto orfano che arriva in piena notte in un monastero isolato, gestito da una suora ribelle (Blanchett).

