Calciomercato Sampdoria | pressing sul calciatore greco | la situazione

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il mercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti in Italia ed Europa. Una sessione complessa che non ha reso i sonni tranquilli ai vari direttori sportivi dei club professionistici sparsi per tutto il Vecchio Continente. Nonostante la crisi pandemica portata, ormai da tempo, dal Covid-19, le società calcistiche hanno deciso di investire nelle trattative di riparazione per consegnare una rosa più pronta ai vari allenatori. Le contrattazioni della stagione rigida servono a questo: correggere errori compiuti in estate o soddisfare esigenze riscontrate nella stagione. Che mercato è stato in Serie A fino al 31 gennaio? Vivo, con colpi pazzeschi e club che sono usciti rafforzati da questa finestra. Adesso, il carrozzone dei sogni si prenderà una pausa fittizia fino all’estate. Tutti sappiamo, però, che le trattative non dormono mai. Nello specifico, il...

Commenta per primo Bartosz Bereszyski , difensore della, parla anche del suo futuro alla Gazzetta dello Spor t: 'Capitan futuro? Sarebbe un onore. Sensi un fenomeno, ora la Samp volerà. Rinnovo? E pensare che dopo la prima partita volevo ...Commenta per primo La domanda che i tifosi dellaultimamente si fanno è se la società blucerchiata verrà ceduta in tempi brevi. La questione è stata posta anche al trustee del club doriano, Gianluca Vidal , che ha risposto in questo modo: '...Una piccola ossessione per il calciomercato della Sampdoria. Fallito l’assalto in quel di gennaio, i blucerchiati continuano a seguire attentamente Charalampos Lykogiannis, terzino greco in forza al ...Per farlo, però, il Milan dovrà battere la Sampdoria nel lunch match della prossima giornata sperando che nella serata di sabato lo scontro diretto tra Napoli e Inter si sia concluso in parità.