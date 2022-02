Calciomercato, il Milan stringe per Botman. I rinnovi in casa Juve e il retroscena su Vlahovic (Di giovedì 10 febbraio 2022) La sessione invernale di Calciomercato è andata in archivio da 10 giorni. Le squadre hanno intenzione di anticipare i tempi per la prossima stagione e una squadra attiva è il Milan. I rossoneri sono in corsa per importanti obiettivi in Coppa Italia e campionato, nella giornata di oggi si è registrato uno scatto per la difesa. E’ andato in scena un colloquio con gli agenti di Sven Botman, l’intesa di massima con il calciatore è stata raggiunta e nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche l’accordo con il club francese. Fatta anche per il rinnovo di Theo Hernandez. In casa Juventus continuano a tenere banco proprio i rinnovi. Si è aperto uno spiraglio per la permanenza di Dybala, la Juventus non si schioda dai 7 milioni di euro, la risposta della Joya dipenderà ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022) La sessione invernale diè andata in archivio da 10 giorni. Le squadre hanno intenzione di anticipare i tempi per la prossima stagione e una squadra attiva è il. I rossoneri sono in corsa per importanti obiettivi in Coppa Italia e campionato, nella giornata di oggi si è registrato uno scatto per la difesa. E’ andato in scena un colloquio con gli agenti di Sven, l’intesa di massima con il calciatore è stata raggiunta e nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche l’accordo con il club francese. Fatta anche per il rinnovo di Theo Hernandez. Inntus continuano a tenere banco proprio i. Si è aperto uno spiraglio per la permanenza di Dybala, lantus non si schioda dai 7 milioni di euro, la risposta della Joya dipenderà ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Inter, Caicedo in gruppo. Aumentano le chance di vederlo a Napoli: domani ultimo provino. Su Correa e Gosens? Commenta per primo Felipe Caicedo è vicino al rientro , l'attaccante arrivato in prestito dal Genoa pare ormai aver risolto l'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori sia contro il Milan che in Coppa Italia contro la Roma. Il calciatore oggi si è allenato ad Appiano Gentile, per lui una parte personalizzata e l'altra in gruppo, segno che ormai il pieno recupero è a un passo. ...

