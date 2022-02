Avanti un Altro Pure di Sera, domenica 13 febbraio 2022 non va in onda: ecco perchè (Di giovedì 10 febbraio 2022) Avanti un Altro Pure di Sera: è ufficiale, non andrà in onda. Ma perché? Scopriamo insieme tutte le informazioni al riguardo e le motivazioni della scelta. Leggi anche: Uomini e Donne, anticipazioni 10 febbraio 2022: Luca Salatino e le nuove corteggiatrici Avanti un Altro Pure di Sera: ecco perché non andrà in onda A patire da domenica 13 febbraio 2022 il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti non andrà più in onda. Su Canale 5 ci sarà, invece, il film di Checco Zalone “Cado dalle nubi”. Ma come mai questo abbandono definitivo dopo appena quattro puntate? La motivazione è semplice: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022)undi: è ufficiale, non andrà in. Ma perché? Scopriamo insieme tutte le informazioni al riguardo e le motivazioni della scelta. Leggi anche: Uomini e Donne, anticipazioni 10: Luca Salatino e le nuove corteggiatriciundiperché non andrà inA patire da13il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti non andrà più in. Su Canale 5 ci sarà, invece, il film di ChZalone “Cado dalle nubi”. Ma come mai questo abbandono definitivo dopo appena quattro puntate? La motivazione è semplice: ...

Advertising

simonebaldelli : Qualcuno la 'sessione parlamentare sulle #riforme' l'aveva proposta nel 2019 per non trovarsi oggi in queste condiz… - zazoomblog : “Avanti Un Altro! Pure di sera” si ferma e viene rinviato: ecco cosa è successo - #“Avanti #Altro! #sera” #ferma… - CorriereCitta : Avanti un Altro Pure di Sera, domenica 13 febbraio 2022 non va in onda: ecco perchè - krimarty : Per me che sia per un programma o per altro è assolutamente sbagliato perché alla fine che tu sia un volto rai,un a… - Antaresnetz : @madforfree @ProfMBassetti @giusbrindisi Sembra un'operazione psicologica, per mantenere l'attenzione esacerbata, d… -