(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ildel New England Revolution, Matt Turner, si unirà all'a partireprossima stagione, per rimpiazzare Bernd...

Advertising

zazoomblog : Arsenal in arrivo un portiere dalla MLS - #Arsenal #arrivo #portiere #dalla - Dayline1993 : RT @asromaliveit1: Secondo il @TheSunFootball, l'#Arsenal avrebbe messo nel mirino #DouglasLuiz dell'#AstonVilla e sarebbe intenzionato ad… - asromaliveit1 : Secondo il @TheSunFootball, l'#Arsenal avrebbe messo nel mirino #DouglasLuiz dell'#AstonVilla e sarebbe intenzionat… - PafferInfo : Emirates fa gli onori di casa a Expo 2020 Dubai per l’arrivo della squadra dell’Arsenal -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal arrivo

Una curiosità: Dal suoall'Inter nel 2019/20, Alexis Sánchez ha realizzato, contro i ... l'ex attaccante, tra le altre, di Barcellona,e Manchester United, non avrebbe problemi a ...L'ex Racing potrebbe essere sostituito con l'di Paulo Dybala se non dovesse rinnovare con la ... Sulle sue tracce ci sarebbe da mesi l'di Arteta che già a gennaio avrebbe proposto un ...La cessione più remunerativa per i campioni di Francia in carica è stata quella di Nicolas Pepé all’Arsenal nella sessione estiva del 2019/20, che ha portato nelle casse del Lille ben 80 milioni di ...La Juventus con McKennie è stata una delle tante a rifornirsi dalla MLS, ora anche l’Arsenal vuole fare altrettanto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, i londinesi stanno per ...