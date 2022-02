Amadeus | “Inter vinci a Napoli e fai ciao ciao a tutti”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 10 febbraio 2022)tifoso dell’parla della sua squadra, ma anche della sfida scudetto colche si gioca sabato al Maradona. Il conduttore di Sanremo parla a radio tmw. Meglio lo Scudetto all’o Sanremo? “Sanremo quest’anno è andata veramente alla grande. Non voglio scegliere una gioia, vorrei avere entrambe. Sanremo è andato bene e mi auguro lo Scudetto di Inzaghi“. A chi associa le canzoni di quest’anno? “‘Brividi’ sono adesso con il Milan in Coppa Italia. Sarà l’occasione per rifarsi dopo il ko in campionato. ‘Apri tutte le porte’ direi a Vlahovic, che può aprire le porte a una speranza bianconera, e poi Leao, che ha una grande velocità. Sono due attaccanti che se li lasci andare senza freni aprono davvero tutte le porte. ‘’ mi ...