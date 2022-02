WeeJay Informatica cresce | aperto un negozio a Saint - Vincent - Aostasera

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La società interviene a chiamata per guasti su terminali di pagamento, VLT per Sisal e Lottomatica, oltre ad essere " dal 2020 " Tiscali Point e Sky Point autorizzato in Valle d'Aosta. E' nella ...

WeeJay Informatica nasce nel 2006 a Chatillon, emigrando a Pont-Saint-Martin nel 2013 con un suo punto vendita tutt'ora aperto, avviando a Saint-Vincent dal 1° febbraio 2022 una nuova filiale gestito ...