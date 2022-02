Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Giulia Latini sorprende: “Sono in debito con Soleil” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono passati diversi anni dal trono di Luca Onestini a Uomini e Donne, ma Giulia Latini qualche ora fa, rispondendo ad alcune domande a proposito del percorso di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6, è tornata a parlare di quel periodo quando entrambe corteggiavano Luca. Erano rivali in amore, e il tronista infine aveva scelto la Sorge, con cui poi era finita male. A tal proposito, Giulia Latini inaspettatamente non solo non ha avuto parole di astio nei confronti di Soleil, ma l’ha ringraziata, lanciando invece una bella frecciatina a Onestini. “La gente non sa che io Sono in debito con Soleil perché mi ha fatto scansare un fosso” ha dichiarato, “e lei può confermare”. Dello stesso ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 febbraio 2022)passati diversi anni dal trono di Luca Onestini a, maqualche ora fa, rispondendo ad alcune domande a proposito del percorso diSorge al Grande Fratello Vip 6, è tornata a parlare di quel periodo quando entrambe corteggiavano Luca. Erano rivali in amore, e il tronista infine aveva scelto la Sorge, con cui poi era finita male. A tal proposito,inaspettatamente non solo non ha avuto parole di astio nei confronti di, ma l’ha ringraziata, lanciando invece una bella frecciatina a Onestini. “La gente non sa che ioinconperché mi ha fatto scansare un fosso” ha dichiarato, “e lei può confermare”. Dello stesso ...

