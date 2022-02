Uomini e Donne, la lettera choc di un ex cavaliere a Gemma Galgani: “Averti stretta a me una sola volta non è sufficiente” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un nuovo cavaliere si è candidato a far breccia nel cuore di Gemma Galgani, dama di Uomini e Donne. È Giuseppe La Spisa, 50enne milanese inizialmente presentatosi per Ida Platano nella puntata del 12 gennaio scorso, per la quale aveva espresso parole di grande interesse. Una volta eliminato da lei però, ha avuto occasione di fare un ballo con la dama torinese che lo ha molto colpito. Il cavaliere ha espresso tutto il suo amore per Gemma sulle pagine di Novella 2000, in una lettera aperta che inizia così: Cara Gemma, da quando ho ballato con te nella trasmissione Uomini e Donne qualcosa mi ha attirato nei tuoi confronti. La tua eleganza, la tua dolcezza e la tua sensibilità sono le ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un nuovosi è candidato a far breccia nel cuore di, dama di. È Giuseppe La Spisa, 50enne milanese inizialmente presentatosi per Ida Platano nella puntata del 12 gennaio scorso, per la quale aveva espresso parole di grande interesse. Unaeliminato da lei però, ha avuto occasione di fare un ballo con la dama torinese che lo ha molto colpito. Ilha espresso tutto il suo amore persulle pagine di Novella 2000, in unaaperta che inizia così: Cara, da quando ho ballato con te nella trasmissionequalcosa mi ha attirato nei tuoi confronti. La tua eleganza, la tua dolcezza e la tua sensibilità sono le ...

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - bIinkch : è un copy pasta nel caso non lo sapeste but still è vero basta prendersela con le donne insultate gli uomini - nicomanetta1 : News - Storie di donne e uomini al volante in 'Taxi Confidential' - Reggio TV #taxi #NoUber -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Pinuccia piange a Uomini e Donne/ 'Scaricata dal treno, non avevo terzo il vaccino' Pinuccia , dama del trono over, al centro dello studio di Uomini e Donne , nel corso della puntata del 9 febbraio, non ha trattenuto le lacrime raccontando a Maria De Filippi la disavventura vissuta per raggiungere Roma per partecipare alla registrazione ...

MATTEO RANIERI, UOMINI E DONNE/ Federica: 'Non cerco un padre per mio figlio' NADIA MARSALA, UOMINI E DONNE/ Torna il sereno con Massimiliano e lite con Gemma Matteo Ranieri tra Denise e Federica Matteo Ranieri protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, ...

Uomini e Donne: bufera su Federica Aversano, la corteggiatrice si difende! ComingSoon.it Sanremo 2022: la polemica per le calze a rete di Emma Marrone, interviene Muccino E questo mi fa rendere conto che la mia canzone, oltre a essere bellissima, a quanto pare era necessaria a Sanremo perché è ancora necessario parlare di femminismo e di donne e del rispetto ... “Ma ...

Gabriele Muccino difende Emma Marrone: “Piccoli uomini” Piccoli uomini parlanti”. Davide Maggio ... a quanto pare era necessaria a Sanremo perché è ancora necessario parlare di femminismo e di donne e del rispetto delle donne”. In tanti tra fan, amici e ...

