"Tra me e Letizia va così". Federico Fashion Style, la decisione definitiva con la compagna

Federico Fashion Style, nozze in vista? Per il parrucchiere dei Vip i fiori d'arancio stentano ancora a emanare il loro profumo nell'aria, seppur accanto a Letizia Porcu il celebre hair stylist abbia trovato la serenità che andava cercando. La coppia è unita dal 2013 e nel 2017 ha dato alla luce la bellissima Sophie Maelle. Nonostante sia felicemente fidanzato da diverso tempo e sia anche papà di una bellissima bambina a cui Letizia ha deciso di dedicare lo shop online di abiti che per l'appunto si chiama Sophie Maelle Shop, Federico Fashion Style ha spesso risposto ad alcune ipotesi sulla sua presunta omosessualità: "Le persone devono per forza etichettarti e per la gente indossare paillettes equivale ad un orientamento sessuale", ha ...

