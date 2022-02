Stefania Costantini: “Sono felice di poter gareggiare insieme ad Amos. Lui è uno dei più forti giocatori al mondo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un successo leggendario, un trionfo che lascia il segno. L’oro conquistato da Stefania Costantini e Amos Mosaner nel doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino è un qualcosa di davvero magico. “È stupendo, il sogno si è avverato passo dopo passo fino ad arrivare alla vittoria finale”, ha commentato una felicissima Costantini alla Gazzetta dello Sport. La stessa azzurra ha poi parlato del suo ultimo tiro, quello decisivo per il successo: “Ero sicura di piazzare la pietra nel punto giusto, perciò mi son detta di stare tranquilla e fare ciò che dovevo. Fa parte del nostro sport allenare questi particolari momenti” A Cortina erano davvero in tanti a tifare per i due azzurri e, dopo il trionfo, Sono addirittura partite le campane: “Mi fa un sacco di piacere. Sono davvero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un successo leggendario, un trionfo che lascia il segno. L’oro conquistato daMosaner nel doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino è un qualcosa di davvero magico. “È stupendo, il sogno si è avverato passo dopo passo fino ad arrivare alla vittoria finale”, ha commentato una felicissimaalla Gazzetta dello Sport. La stessa azzurra ha poi parlato del suo ultimo tiro, quello decisivo per il successo: “Ero sicura di piazzare la pietra nel punto giusto, perciò mi son detta di stare tranquilla e fare ciò che dovevo. Fa parte del nostro sport allenare questi particolari momenti” A Cortina erano davvero in tanti a tifare per i due azzurri e, dopo il trionfo,addirittura partite le campane: “Mi fa un sacco di piacere.davvero ...

TgLa7 : #Pechino2022: la prima medaglia azzurra nel #curling è d'oro. Nel doppio misto Amos Mosaner e Stefania Costantini b… - Ettore_Rosato : Adesso non diciamo che siamo tutti esperti di #curling … però grandissima Italia anche in questo sport prima poco c… - Agenzia_Ansa : Storica medaglia olimpica per il curling azzurro: nel doppio misto Amos Mosaner e Stefania Costantini si sono quali… - UgoBaroni : RT @RaiSport: I nostri Olimpionici del #Curling Stiamo ripercorrendo i momenti emozionanti che hanno portato la conquista dell'#Oro Ancor… - RaiSport : I nostri Olimpionici del #Curling Stiamo ripercorrendo i momenti emozionanti che hanno portato la conquista dell'… -