Short track | Pietro Sighel bersagliato dalla giuria | prima squalifica severa | seconda inesistente

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il debutto olimpico diè stato trionfale nellagiornata di gare delloai Giochi di Pechino 2022, superando le batterie dei 1000 metri e trascinando la staffetta mista azzurra alla medaglia d’argento nel ruolo di ultimo frazionista, ma da quel momento in poi l’inerzia è cambiata e sono arrivate solo delusioni a livello individuale nelle competizioni successive. Lunedì 7 febbraio il giovane talento trentino classe 1999, impegnato nei quarti di finale dei 1000 metri, è statotoper aver causato l’incidente che ha visto protagonisti il coreano Park Janghyuk (portato via in barella per un infortunio al braccio) e lo stesso. Una sanzioneper una disciplina ...