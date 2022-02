Sassari | violenta rissa tra due adolescenti | minori tolte ai genitori e collocate in comunità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sassari violenta

Il 24 gennaio, fuori dall'istituto alberghiero di, era scoppiata unarissa tra due adolescenti di 15 e 16 anni, ripresa con i cellulari di conoscenti e compagni di scuola e diventata virale sui social. Per l'episodio e per altri ...... Redazione Sardegna Live Novità nelle indagini per lalite fra giovani studentesse avvenuta lo scorso 24 gennaio nei pressi dell'Istituto Alberghiero di, quando gli agenti della ...Il 24 gennaio, fuori dall'istituto alberghiero di Sassari, era scoppiata una violenta rissa tra due adolescenti di 15 e 16 anni, ripresa con i cellulari di conoscenti e compagni di scuola e diventata ...SASSARI. Torneranno a Sassari i prossimi giorni per comparire ... restrittivo che prevede il collocamento all’interno di due comunità, in seguito alla violenta rissa davanti all’istituto Alberghiero ...