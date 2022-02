Obi-Wan Kenobi: la data di uscita svelata dal primo poster (Di giovedì 10 febbraio 2022) Disney+ ha condiviso online il poster della serie Obi-Wan Kenobi, svelandone la data di uscita in streaming. Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di Star Wars prodotta per Disney+, grazie al suggestivo poster ha ora una data di uscita: il 25 maggio 2022. L'immagine promozionale mostra il cavaliere jedi camminare attraverso le distese sabbiose del pianeta Tatooine, dove vive dopo lo scontro avuto con il suo padawan Anakin Skywalker, passato definitivamente al Lato Oscuro, e dove si trova Luke. Nello show prodotto per Disney+ Ewan McGregor riprenderà il ruolo del cavaliere jedi e lo vedremo circa dieci anni dopo essersi scontrato con il suo ex padawan Anakin Skywalker, ora diventato Darth Vader. La parte sarà interpretata ancora una … Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) Disney+ ha condiviso online ildella serie Obi-Wan, svelandone ladiin streaming. Obi-Wan, la nuova serie di Star Wars prodotta per Disney+, grazie al suggestivoha ora unadi: il 25 maggio 2022. L'immagine promozionale mostra il cavaliere jedi camminare attraverso le distese sabbiose del pianeta Tatooine, dove vive dopo lo scontro avuto con il suo padawan Anakin Skywalker, passato definitivamente al Lato Oscuro, e dove si trova Luke. Nello show prodotto per Disney+ Ewan McGregor riprenderà il ruolo del cavaliere jedi e lo vedremo circa dieci anni dopo essersi scontrato con il suo ex padawan Anakin Skywalker, ora diventato Darth Vader. La parte sarà interpretata ancora una …

