Non solo Ucraina. Blinken alla prova cinese del Quad (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una settimana tra Australia, Fiji e Hawaii per Antony Blinken. Obiettivo: “impegnarsi con gli alleati e i partner dell’Indo-Pacifico per promuovere la pace, la resilienza e la prosperità in tutta la regione e dimostrare che queste partnership danno risultati”, come dichiarato da Ned Price, portavoce della diplomazia statunitense. È anche l’occasione per gli Stati Uniti per dimostrare di essere in grado di gestire contemporaneamente il Quadrante Indo-Pacifico con l’assertività crescente della Cina e la situazione nell’Europa dell’Est con la pressione della Russia sull’Ucraina. “Le sfide che la Cina pone a quei valori e all’ordine basato sulle regole in diversi di settori” sono al centro dei colloqui e degli incontri di Blinken, ha spiegato Daniel Joseph Kritenbrink, assistente segretario di Stato per gli Affari ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una settimana tra Australia, Fiji e Hawaii per Antony. Obiettivo: “impegnarsi con gli alleati e i partner dell’Indo-Pacifico per promuovere la pace, la resilienza e la prosperità in tutta la regione e dimostrare che queste partnership danno risultati”, come dichiarato da Ned Price, portavoce della diplomazia statunitense. È anche l’occasione per gli Stati Uniti per dimostrare di essere in grado di gestire contemporaneamente ilrante Indo-Pacifico con l’assertività crescente della Cina e la situazione nell’Europa dell’Est con la pressione della Russia sull’. “Le sfide che la Cina pone a quei valori e all’ordine basato sulle regole in diversi di settori” sono al centro dei colloqui e degli incontri di, ha spiegato Daniel Joseph Kritenbrink, assistente segretario di Stato per gli Affari ...

Advertising

ladyonorato : Non è solo una mia impressione, quella che con il #supergreenpass sia tornato il fascismo… - borghi_claudio : Ma come si fa a dire 'se i ristoranti sono vuoti non è colpa del green pass perchè 90% è vaccinato'?… - AurelianoStingi : La pluralità nella scienza esiste e deve esistere a livello accademico, a livello di pubblicazioni, di protocolli e… - Enigmamma : RT @bar_zodiaco: Quando dite 'il #Greenpass causa solo danni, va tolto', ricordatevi due cose: 1. Gli effetti sono esattamente quelli che v… - vespergeist : Trova un lavoro che ti piace e non lavorerai un giorno solo nella tua vita ma giá non lavorare mi piace abbastanza. -