Nek a FqMagazine | “Nell’incidente ho avvertito la presenza di mio padre e ho avuto la lucidità di prendere l’auto e andare al pronto soccorso con un dito a brandelli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Artista, musicista, conduttore e ora anche scrittore. Nek ha presentato al talk Programma, in streaming su Facebook e YouTube di.it de Il Fatto Quotidiano, il libro “A Mani Nude” (ed. HarperCollins) con la prefazione importante dell’amico e collega Gianni Morandi. Nell’intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti, Nek ha raccontato dal terribile incidente alla mano con due dita recise e poi recuperate nel novembre 2020, l’artista ha anche raccontato del suo primo Festival di Sanremo traumatico del 1993 con la canzone “In te” che scatenò le ire politiche e gli abortisti. Poi l’ultimo Sanremo in duetto con Massimo Ranieri per la cover “Anna Verrà” di Pino Daniele (“è un vero galantuomo e grande artista”), e il desiderio di tv. Nel libro si parla anche delladel, al quale Nek era molto legato, scomparso il 2 ...