Nasce lo shop on line di Ferrero

ROMA (ITALPRESS) – Ferrero, la storica multinazionale piemontese specializzata in prodotti dolciari, ha incaricato Deliverti di sviluppare il proprio canale e-commerce.L'obiettivo della collaborazione è lo sviluppo dello shop online di Ferrero (shop.Ferrero.it/) e il coordinamento di ogni aspetto del flusso di vendita, dallo sviluppo dell'applicativo utilizzato per consentire la personalizzazione dei prodotti a quello di gestione delle attività di magazzino, e ancora, dal packaging degli articoli alla fatturazione, incassi e reportistica.Deliverti ha massimizzato la copertura della customer care nello shop Ferrero, prevedendo l'integrazione di un servizio di live chat oltre che un supporto via mail e telefonico, mirato a rendere l'esperienza di acquisto ...

