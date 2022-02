Napoli Femminile | Castorina attacca | “Nel calcio maschile ci sono molti incompetenti”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La redazione di Spazioha intervistato l’allenatore delRoberto. L’ex collaboratore di Luciano Spalletti è subentrato a novembre, insieme a Giulia Domenichetti, all’esonerato mister Pistolesi.ha parlato dell’appoggio ricevuto dalla società, del presidente Carlino e delle differenze con il. Di seguito le sue parole: “La società che ho trovato alè estremamente disponibile. Ha messo a disposizione dell’allenatore e dello staff tutto ciò di cui avevamo bisogno, ma soprattutto ci hanno dato fiducia. La società, a partire dal presidente Carlino, sisempre dimostrati presenti ed appassionati, ma non hanno mai messo ...

Roberto #Castorina, allenatore del #Napoli Femminile, ai nostri microfoni, ha raccontato la sua esperienza con… - Pasquale89G : ??? Gran bella chiacchierata con il mister del @NapoliFemminile, Roberto #Castorina: dall'esperienza da giocatore co… - gilnar76 : #Napoli Femminile, Castorina: "Credo nella salvezza. Sono stato allenato da Spalletti, ha una qualità speciale"… - Spazio_Napoli : Napoli Femminile, Castorina: "Credo nella salvezza. Sono stato allenato da Spalletti, ha una qualità speciale"

