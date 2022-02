Meloni e vaccino alla figlia, Fazzolari polverizza Burioni: “La attacca ma è un somaro in statistica” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Meloni e vaccino alla figlia, l’ultimo terreno di scontro mediatico. Dopo Parenzo in tv ieri, oggi ci prova pure Burioni sui social. Ma i conti non tornano: e il risultato dei polemisti a tutti i costi si risolve nell’ennesima figuraccia. La speculazione sulla scelta di ricorrere o meno alla vaccinazione anti-Covid per i propri figli è, come noto, l’ennesimo campo di battaglia tra integralisti Pro e No vax. E, nel caso di genitori esponenti di spicco della politica, il ring su cui sferrare colpi sotto la cintura. Oltre che l’altare su cui sacrificare – a seconda delle proprie convinzioni – obiettività, buon senso e buon gusto. Meloni e vaccino alla figlia: ultimo terreno di scontro. Attacco di Parenzo in tv e di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022), l’ultimo terreno di scontro mediatico. Dopo Parenzo in tv ieri, oggi ci prova puresui social. Ma i conti non tornano: e il risultato dei polemisti a tutti i costi si risolve nell’ennesima figuraccia. La speculazione sulla scelta di ricorrere o menovaccinazione anti-Covid per i propri figli è, come noto, l’ennesimo campo di battaglia tra integralisti Pro e No vax. E, nel caso di genitori esponenti di spicco della politica, il ring su cui sferrare colpi sotto la cintura. Oltre che l’altare su cui sacrificare – a seconda delle proprie convinzioni – obiettività, buon senso e buon gusto.: ultimo terreno di scontro. Attacco di Parenzo in tv e di ...

